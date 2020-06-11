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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قائد الجيش الموريتاني يدعو دول الساحل الأفريقي لمواجهة الإرهاب

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:07 م
الفريق محمد ولد مكت
الفريق محمد ولد مكت قائد الأركان الموريتاني
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دعا الفريق محمد ولد مكت قائد الأركان الموريتاني، دول الساحل الأفريقي إلى تعزيز تنسيقها الأمني في مواجهة الإرهاب.

وقال الفريق محمد ولد مكت، خلال كلمة في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، اليوم الخميس، بثتها الإذاعة الموريتانية، إن الطوارئ المتعددة التي تواجه الساحل الأفريقي تتطلب من البلدان المعنية والشركاء انتهاج التبادل المنتظم حول المواضيع الأمنية الأساسية المشتركة.

وأضاف خلال ترأسه للاجتماع الذي ضم إلى جانبه قادة الأركان في كل من مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، أن هذا الاجتماع يأتي في ظرف خاص يتميز بوضعية صحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد مما يعرض سكان المنطقة للمزيد من الهشاشة.

وأشار إلى التقدم الملحوظ المسجل في إطار العمليات المقام بها لمحاربة المجموعات الإرهابية، مشيدا في الوقت نفسه بما حققته القوة المشتركة للدول الخمس وقوة "باركان" الفرنسية خلال عملية "ساما" مما مكن إلحاق خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين وأخذ زمام المبادرة في المنطقة الحدودية المشتركة.

وفيما يتعلق بتعزيز القدرات العسكرية للبلدان الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل، أشار المسئول الموريتاني إلى أن بلاده تشجع كافة المبادرات الرامية لإعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن الوطنيين وتعزيز القدرات من حيث التجهيز والتكوين.

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