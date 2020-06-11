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محمد العسيري

القبلة

نص دعاء ليلة الزفاف مكتوب بالتفصيل

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:29 م
ليلة الزفاف
ليلة الزفاف
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تصدر دعاء ليلة الزفاف محرك البحث العالمي «جوجل» خاصة وأن الزواج يتم الآن دون قاعات أفراح أو تجمعات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلق الله تعالى الإنسان للعبادة وليعمر ويصلح في الأرض، وخلال عمارته للأرض يمرّ بمراحل عدّة، ومن أعظم هذه المراحل وأهمّها الزّواج القائم على أسس الشّرع الإسلاميّ الصّحيح، فالزّواج هو السّبيل إلى الإصلاح، والتّغيير، وهو اللّبنة الأساسيّة في المجتمع، فهو يعمل على تكوين أسرةٍ صالحةٍ لها أثرها الإيجابيّ في بناء المجتمعات

دعاء ليلة الزفاف


الدعاء والصلاة في ليلة الزواج:
يستحب في ليلة الزواج أن يقوم الزوجان ببعض العبادات، ومنها:-
1- صلاة ركعتين، والقيام بالدّعاء إلى الله تعالى، وفيما يأتي بيانٌ لكيفيّة القيام بهاتين العبادتين: الدّعاء في ليلة الزواج يشرع للزّوج في حين دخوله على زوجته أن يدعو الله تعالى، فيضع يده على مقدّمة رأس زوجته

2 - يقرأ هذا الدّعاء كما روى عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "(إذا تزوَّجَ أحدُكمُ امرأةً أوِ اشتَرى خادِمًا فليقلِ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ خيرَها وخيرَ ما جبلتَها عليهِ وأعوذُ بِكَ من شرِّها ومن شرِّ ما جبلتَها عليهِ وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروةِ سنامِهِ وليقل مثلَ ذلِكَ)، وإن أراد أن يدعو بدعوات أخرى فله ذلك، وليسأل الله خيرها، ويدعوه أن تكون زوجة صالحة له، ووقت الدّعاء مطلق، لا تعيين فيه، فيجوز للزوج أن يدعو قبل صلاة الركعتين أو بعدها.

دعاء ليلة الزفاف

ويمكن للزّوج أن يدعو بالدعاء بحالة الجهر، أما إذا رأى أنه من الممكن خوف زوجته فيقوله سرا حين ذلك، وفي حالة إتيان الرجل زوجته فإنه يقول: (اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وجَنِّبِ الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنَا).

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ويأتي الزواج هو عبادة من عبادات الله فهو ينهي عن فعل الفحشاء والمنكر، كما يقوم الأنسان علي مر حياته من صعوبات الحياه ليرزقه الله بمن يسمع اليه ومن يعطيه النصيحه ان لزم الامر في الزوجه او الزوج هم لبعضهم بيت الرحمه والمودة والسكينة.

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