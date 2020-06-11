نص دعاء ليلة الزفاف مكتوب بالتفصيل

دعاء ليلة الزفاف

ويمكن للزّوج أن يدعو بالدعاء بحالة الجهر، أما إذا رأى أنه من الممكن خوف زوجته فيقوله سرا حين ذلك، وفي حالة إتيان الرجل زوجته فإنه يقول: (اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وجَنِّبِ الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنَا).



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ويأتي الزواج هو عبادة من عبادات الله فهو ينهي عن فعل الفحشاء والمنكر، كما يقوم الأنسان علي مر حياته من صعوبات الحياه ليرزقه الله بمن يسمع اليه ومن يعطيه النصيحه ان لزم الامر في الزوجه او الزوج هم لبعضهم بيت الرحمه والمودة والسكينة.

الدعاء والصلاة في ليلة الزواج:يستحب في ليلة الزواج أن يقوم الزوجان ببعض العبادات، ومنها:-1- صلاة ركعتين، والقيام بالدّعاء إلى الله تعالى، وفيما يأتي بيانٌ لكيفيّة القيام بهاتين العبادتين: الدّعاء في ليلة الزواج يشرع للزّوج في حين دخوله على زوجته أن يدعو الله تعالى، فيضع يده على مقدّمة رأس زوجته2 - يقرأ هذا الدّعاء كما روى عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "(إذا تزوَّجَ أحدُكمُ امرأةً أوِ اشتَرى خادِمًا فليقلِ اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ خيرَها وخيرَ ما جبلتَها عليهِ وأعوذُ بِكَ من شرِّها ومن شرِّ ما جبلتَها عليهِ وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروةِ سنامِهِ وليقل مثلَ ذلِكَ)، وإن أراد أن يدعو بدعوات أخرى فله ذلك، وليسأل الله خيرها، ويدعوه أن تكون زوجة صالحة له، ووقت الدّعاء مطلق، لا تعيين فيه، فيجوز للزوج أن يدعو قبل صلاة الركعتين أو بعدها.