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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: 53 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع طفيف في الإصابات

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:39 م
كورونا
كورونا
أ ش أ
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أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم، تسجيل 53 حالة وفاة جديدة جراء وباء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 34 ألفا و164 حالة وفاة.

ووفق البيانات اليومية الصادرة عن هيئة الدفاع المدني، فإن الإصابات سجلت ارتفاعا طفيفا، حيث تم تأكيد 379 حالة إصابة جديدة بالفيروس، بينما تم الإعلان مساء أمس الأربعاء عن 202 حالة إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.

وسجلت الحالات الإيجابية النشطة المؤكدة انخفاضا قدره 1073 ليتراجع العدد الإجمالي للإصابات الحالية إلى 30 ألفا و673 حالة.

وأشارت البيانات إلى أن العدد الكلي للمتعافين قفز إلى 171 ألفا و338، وذلك بعد أن تماثل للشفاء 1399.

ولا يزال 4 آلاف و131 يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء 236 ألفا و142 حالة من بينهم حالات الوفاة والمتعافين.

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