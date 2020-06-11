المغرب: 29 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 29 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 8537 حالة.وأفادت "الصحة المغربية": بأنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة؛ ليستقر عدد الوفيات عند 211 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 18 حالة شفاء إضافية؛ ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 7583 حالة.