موريتانيا والسنغال يبحثان تعزيز التعاون الثنائي ومكافحة كورونا

بحث الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره السنغالي ماكي سال، سبل تعزيز العلاقات الثنائية الممتازة القائمة بين البلدين الشقيقين، وتطويرها خدمة للمصالح المشتركة.وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الرئيسين أكدا عزمهما على التنسيق المشترك من أجل تكثيف الجهود في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد والقضاء على هذه الجائحة.وتبادل الرئيسان الموريتاني والسنغالي التعازي بشأن مواطني البلدين الذين توفوا جراء الإصابة بهذا الوباء متمنين الشفاء العاجل للمصابين.يذكر أن إجمالي عدد المصابين في السنغال وصل إلى 4759 حالة.. فيما وصل عدد مصابي موريتانيا 1283 حالة.