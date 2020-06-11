تعافي 8 من فيروس كورونا في بني سويف

أعلن الدكتور إفرام ماجد مدير مستشفى الصدر ببني سويف، اليوم، خروج 8 متعافين من فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء.وشكر الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الفريق الطبي بمستشفى الصدر بقيادة الدكتور إفرام ماجد مدير المستشفى وجميع الأطباء والتمريض وفرق العمل على جهودهم لتقديم خدمة طبية جيدة.وهنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المتعافين من الفيروس من أبناء المحافظة وكل المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء ومنتصرين ويد واحدة في مجابهة الأزمات.