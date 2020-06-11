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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تنسيق مشترك بين الكنيسة والأزهر لتفعيل بيت العائلة بالوادي الجديد

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:29 م
الكنيسة والأزهر
الكنيسة والأزهر
محمد مهدي
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قام فضيلة الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد، وعبد الله سعيد مدير الإدارة العامة للمواد الثقافية ورعاية الطلاب، بزيارة لمقر كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة الخارجة، حيث كان في استقبالهما نيافة الأنبا أرنيوس راعي الكنيسة أسقف الوادي الجديد وعدد من القيادات الكنسية.

تناول اللقاء سبل التعاون لرفعة الوطن والتصدي لأي فتن تستهدف الوقيعة بين أبناءه الذين يجمعهم نسيج واحد في وطن واحد، والحفاظ على الوحدة الوطنية من خلال تفعيل بيت العائلة المصرية.

وقال عبد الجليل إن بيت العائلة المصري أنشي فى عام 2013، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للحفاظ على النسيج الاجتماعي لأبناء مصر بالتنسيق مع جميع الهيئات والوزارات المعنية في الدولة.

ويتكون بيت العائلة المصرية، من عدد من العلماء المسلمين ورجال الكنيسة القبطية وممثلين عن مختلف الطوائف المسيحية بمصر وعدد من المفكرين والخبراء.
ويترأس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مجلس أمناء بيت العائلة، بالتناوب مع قداسة البابا تواضروس الثانى بالتناوب، ويختص برسم السياسات العامة ومتابعة الأنشطة بينما ينشأ مجلس تنفيذي يختص بتنفيذ السياسة العامة لبيت العائلة.

ويضم بيت العائلة المصرية، عدة لجان هي الشباب والتعليم والخطاب الدينى، وفروع بمعظم محافظات الجمهورية، للحفاظ على النسيج الوطنى بين أبناء الشعب الواحد، والتصدى لأى فتنة تحدث داخل المجتمع.

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