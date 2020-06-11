الرئيس الجزائري يصدر قرارًا بإنهاء مهام قائد القوات الجوية

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، قرارا بإنهاء مهام اللواء حميد بو معيزة قائد القوات الجوية.ونشرت الجريدة الرسمية الجزائرية القرار اليوم، حيث ذكرت أن الرئيس تبون أصدر مرسوما رئاسيا تضمن إنهاء مهام اللواء بو معيزة قائد القوات الجوية.وبحسب الجريدة الرسمية، فإن القرار صدر في 27 مايو الماضي، ولكن تم الإعلان عنه اليوم.كان اللواء بومعيزة قد عين قائدا للقوات الجوية في شهر سبتمبر 2018، خلفا للواء عبدالقادر الوناسي الذي أحيل إلى التقاعد.