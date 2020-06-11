سمير فرج: الرئيس السيسي يتعامل بحكمة في الأزمات الخطيرة

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، إن تهديد الأمن القومي المصري يضطر الجيش المصري لتدخل مصر بشكل مباشر، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل عاقل واستفاد من أزمات الرؤساء الراحلين جمال عبدالناصر والسادات ومبارك، ويزن الأمور ويتعامل بحكمة في الأزمات الخطيرة.وأوضح اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن المسرح الليبي تتنازع فيه قوى كبيرة من أول الرئيس التركي أردوغان من أجل السيطرة على الغاز والنفط، بالإضافة إلى روسيا وأطماعها بعد نجاحها في سوريا وتتمنى أن يعود البترول والغاز وتجارة السلاح لها، وأيضا إيطاليا وفرنسا وكل دول جنوب أوروبا التي اعتادت على الحصول على الغاز والبترول من ليبيا.واستبعد اللواء سمير فرج، حدوث عملية عسكرية مصرية في ليبيا، قائلا: "من الصعب حدوث عملية عسكرية فى ليبيا، ومش عايزين حد يجرجرنا ولكن لو حد قرب مش هنسكت وليبيا الاتجاه الغربي بتاعنا، ودائرة أمن قومي مباشر ولكن الحل العسكري بيبقى آخر حل".وأبدى اللواء سمير فرج، استغرابه من موقف الجزائر الضبابي قائلا: "موقف الجزائر عايم ونفسنا يخدوا موقف واللي هينوبنا من الشر هينوبهم زيه، وأردوغان عايز يعيد جناح التطرف الإسلامي للمنطقة"، كما أن تونس مسيطر عليها راشد الغنوشي جناح الإخوان وجعل البلاد قاعدة لوجيستيكية لتركيا، ولكن البرلمان التونسي لن يتركه.