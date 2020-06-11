سمير فرج: الرئيس السيسي يتعامل بحكمة في الأزمات الخطيرة
الخميس 11/يونيو/2020 - 09:26 م
قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق، إن تهديد الأمن القومي المصري يضطر الجيش المصري لتدخل مصر بشكل مباشر، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل عاقل واستفاد من أزمات الرؤساء الراحلين جمال عبدالناصر والسادات ومبارك، ويزن الأمور ويتعامل بحكمة في الأزمات الخطيرة.
وأوضح اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن المسرح الليبي تتنازع فيه قوى كبيرة من أول الرئيس التركي أردوغان من أجل السيطرة على الغاز والنفط، بالإضافة إلى روسيا وأطماعها بعد نجاحها في سوريا وتتمنى أن يعود البترول والغاز وتجارة السلاح لها، وأيضا إيطاليا وفرنسا وكل دول جنوب أوروبا التي اعتادت على الحصول على الغاز والبترول من ليبيا.
واستبعد اللواء سمير فرج، حدوث عملية عسكرية مصرية في ليبيا، قائلا: "من الصعب حدوث عملية عسكرية فى ليبيا، ومش عايزين حد يجرجرنا ولكن لو حد قرب مش هنسكت وليبيا الاتجاه الغربي بتاعنا، ودائرة أمن قومي مباشر ولكن الحل العسكري بيبقى آخر حل".
وأبدى اللواء سمير فرج، استغرابه من موقف الجزائر الضبابي قائلا: "موقف الجزائر عايم ونفسنا يخدوا موقف واللي هينوبنا من الشر هينوبهم زيه، وأردوغان عايز يعيد جناح التطرف الإسلامي للمنطقة"، كما أن تونس مسيطر عليها راشد الغنوشي جناح الإخوان وجعل البلاد قاعدة لوجيستيكية لتركيا، ولكن البرلمان التونسي لن يتركه.
وأوضح اللواء سمير فرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن المسرح الليبي تتنازع فيه قوى كبيرة من أول الرئيس التركي أردوغان من أجل السيطرة على الغاز والنفط، بالإضافة إلى روسيا وأطماعها بعد نجاحها في سوريا وتتمنى أن يعود البترول والغاز وتجارة السلاح لها، وأيضا إيطاليا وفرنسا وكل دول جنوب أوروبا التي اعتادت على الحصول على الغاز والبترول من ليبيا.
واستبعد اللواء سمير فرج، حدوث عملية عسكرية مصرية في ليبيا، قائلا: "من الصعب حدوث عملية عسكرية فى ليبيا، ومش عايزين حد يجرجرنا ولكن لو حد قرب مش هنسكت وليبيا الاتجاه الغربي بتاعنا، ودائرة أمن قومي مباشر ولكن الحل العسكري بيبقى آخر حل".
وأبدى اللواء سمير فرج، استغرابه من موقف الجزائر الضبابي قائلا: "موقف الجزائر عايم ونفسنا يخدوا موقف واللي هينوبنا من الشر هينوبهم زيه، وأردوغان عايز يعيد جناح التطرف الإسلامي للمنطقة"، كما أن تونس مسيطر عليها راشد الغنوشي جناح الإخوان وجعل البلاد قاعدة لوجيستيكية لتركيا، ولكن البرلمان التونسي لن يتركه.