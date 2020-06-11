رجاء الجداوي تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا

أجرت الفنانة رجاء الجداوي، الخميس، مسحة خاصة للتأكد من مدى تعافيها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من عدمه، خاصة بعد مرور 19 يومًا من دخلوها مستشفى عزل أبوخليفة، المخصّص لاستقبال مصابي الوباء القاتل.ومن المقرر أن تظهر نتائج التحاليل خلال الساعات القليلة القادمة، وحال سلبيتها ستجري مسحة أخرى للتأكد من تعافيها التام من الوباء، لتغادر المستشفى وتتعالج من انخفاض نسبة الأكسجين في الدم بأحد المستشفيات الخاصة.وتعد هذه المسحة الثانية للفنانة القديرة بعدما أجرت المسحة الأولى 27 مايو الماضي وأثبتت إيجابيتها، لتدهور حالتها فجر الثاني من يونيو الجاري، لتنتقل على إثرها للعناية المركزة.