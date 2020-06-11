حقيقة ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة

نفي رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، ما تردد حول ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أسعار الأرز تشهد استقرارا الآن.وقال شحاتة في تصريح لـ"الدستور" إن الأرز يعد سلعة استراتيجية لا غنى عنها في أي بيت مصري، مشيرًا إلى أن هناك بعض التجار يستغلون الظروف ويقومون برفع أسعاره، موضحا أن سعره يتراوح بين 7 و9 جنيهات للكيلو حسب نسبة الكسر.وتابع: أن مصر لديها مخزون من الأرز يكفي حتى عام 2021، مؤكدًا أن الشعبة بدأت في توريد كميات كبيرة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرفها على البطاقات التموينية.