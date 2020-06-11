محمد على خير: «مصر أفسدت على تركيا السيطرة على الغاز الليبي»

وتابع: "مصر مش عايزة فلوس من ليبيا، وأكثر استفادة ممكن تفكر فيها هي عودة العمالة المصرية لليبيا، ولكن متحطش إيدها على الهلال النفطي اللي بيحاول أردوغان يبلطج على النفط، ومصر لا يمكن أن تسمح بهذا".





أكد الإعلامي محمد علي خير أن مصر أفسدت معادلة التحالف القطري التركي للسيطرة على ملف الغاز في ليبيا، مشيرا إلى أن اللاعبين بشكل مباشر في الملف الليبي هى تركيا وروسيا، وبشكل غير مباشر إسرائيل.وأوضح محمد علي خير، في تعليق ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن عقيدة الجيش المصري دفاعية ولا تغزو أو تهاجم أحدا ولكن تحمي حدودها فقط، قائلا: "إحنا لا نغزوا ولا نهاجم دول ولكن نحمي نفسنا والجيش يحمي حدوده، وهناك أصابع تلعب في ليبيا حتى تنجرف مصر للأزمة، ولكن هذا مستحيل".