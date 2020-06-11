محمد على خير: «مصر أفسدت على تركيا السيطرة على الغاز الليبي»
الخميس 11/يونيو/2020 - 09:22 م
أكد الإعلامي محمد علي خير أن مصر أفسدت معادلة التحالف القطري التركي للسيطرة على ملف الغاز في ليبيا، مشيرا إلى أن اللاعبين بشكل مباشر في الملف الليبي هى تركيا وروسيا، وبشكل غير مباشر إسرائيل.
وأوضح محمد علي خير، في تعليق ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن عقيدة الجيش المصري دفاعية ولا تغزو أو تهاجم أحدا ولكن تحمي حدودها فقط، قائلا: "إحنا لا نغزوا ولا نهاجم دول ولكن نحمي نفسنا والجيش يحمي حدوده، وهناك أصابع تلعب في ليبيا حتى تنجرف مصر للأزمة، ولكن هذا مستحيل".
وأوضح محمد علي خير، في تعليق ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، أن عقيدة الجيش المصري دفاعية ولا تغزو أو تهاجم أحدا ولكن تحمي حدودها فقط، قائلا: "إحنا لا نغزوا ولا نهاجم دول ولكن نحمي نفسنا والجيش يحمي حدوده، وهناك أصابع تلعب في ليبيا حتى تنجرف مصر للأزمة، ولكن هذا مستحيل".
وتابع: "مصر مش عايزة فلوس من ليبيا، وأكثر استفادة ممكن تفكر فيها هي عودة العمالة المصرية لليبيا، ولكن متحطش إيدها على الهلال النفطي اللي بيحاول أردوغان يبلطج على النفط، ومصر لا يمكن أن تسمح بهذا".