عامل نظافة ينهي حياة نجله لسوء سلوكه في البدرشين

أنهى عامل نظافة حياة نجله في البدرشين بعد محاولة الأخير التعدي على والده بالضرب لمعاتبته ومحاولة منعه من تجارة المخدرات والسرقة.وردت معلومات لمباحث البدرشين بتعدي عامل نطافة على نجله بالضرب ما أدى لوفاته، انتقلت على الفور قوة أمنية وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مصابا بعدة إصابات في الجسد، وأشارت تحريات العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد محمد عبدالشكور مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى أن المجني عليه اعتاد سرقة الأهالي وتعاطي المواد المخدرة والاتجار بها.وأضافت التحريات أن الأهالي قاموا بتقييد المجني عليه والذهاب به لوالده في المنزل، فقام الأب بمعاتبته فاشتبك مع الابن في شجار وتبادلا الضرب فيما بينهما، وأثناء ذلك تعدى الأب على نجله بضربة أودت بحياته، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نافيا قصده قتل نجله، مرددا: "كنت عايز اؤدبه قبل ما يجبلي مصيبة".تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.