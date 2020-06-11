رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:17 م
ميلجا
ميلجا
طباعة
"القومية للسكر": الدراسات تؤكد فعاليته في زيادة الأجسام المضادة في الجسم.. ومضاد للأكسدة.. ويحمي من "التهاب الأعصاب الطرفية"

نصح خبراء اللجنة القومية للسكر، مرضى السكري بمصر بتناول «فيتامين ب المُركب» ميلجا، بعدما أثبتت الدراسات فعاليته في رفع كفاءة مناعة الجسم، وزيادة الأجسام المضادة، بجانب دوره الأساسي في الحماية من مرض التهاب الأعصاب الطرفية.
وشدد خبراء اللجنة على أهمية اهتمام مرضى السكر بـ "تضبيط السكر" على مدار الـ 24 ساعة خصوصاً خلال الفترة الراهنة، باعتبارها الخطوة الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الاهتمام بأخذ الفيتامينات، وخصوصاً فيتامين "ب المُركب" مثل "ميلجا"، بهدف رفع مناعتهم، والوقاية من مرض التهاب الأعصاب الطرفية، وعلاجه.
وقال الدكتور هشام الحفناوي، الأمين العام لـ "اللجنة"، إنهم حريصون على زيادة الاهتمام بمرضى السكر باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك مع انتشار "الجائحة" في مصر، مؤكداً أن اللجنة القومية للسكر تواصل اطلاعها على كل ما هو جديد عالمياً لصالح المريض المصري.
وأوضح الأمين العام لـ "القومية للسكر"، خلال مؤتمر صحفي لتوعية المرضى بأهمية رفع مناعتهم في ظل الظروف الحالية ضمن حملة "مناعتك حمايتك"، المُنظمة تحت رعاية "إيفا فارما"، أن "فيتامين ب المُركب" يلعب دورا رئيسيا في الحماية من التهاب الاعصاب الطرفية، وله دور كبير أيضاً في تعزيز مناعة مرضى السكر، نظراً لتأثيره المضاد للأكسدة، ومساعدته في تطوير "رد الفعل المناعي" عبر زيادة إنتاج الأجسام المضادة، كما يعمل أيضاً كمنظم لمناعة الإنسان؛ حيث أنه يسهل إنتاج الخلايا الليمفاوية المناعية، وأثبتت الدراسات أنه يعمل على تنظيم الاستجابات المناعية المرتبطة بمجموعة واسعة من الأمراض.
وأضاف الدكتور ممدوح النحاس، عضو "اللجنة القومية"، أن مادة "البنفوتيامين" الموجودة في أقراص "ميلجا"، هي الصورة الأكثر فاعلية من "فيتامين ب1 (الثيامين)"، والتي تُعادل تأثير "الحقن"، ووجه الشكر لشركة إيفا فارما على حرصهم على دعم مرضى السكر في المنظومة الطبية.
ونصح الدكتور خالد الحديدي، عضو اللجنة القومية للسكر، مرضى السكري بأهمية الحرص على تناول الطعام الصحي، وأخذ قسط كاف من النوم، والتعرض للشمس والهواء، باعتبارها أحد عناصر دعم المناعة بالجسم.
بدوره أعلن الدكتور إبرام وجيه، مدير تسويق بشركة إيفا فارما، عن ضخ الشركة لكميات كبيرة في الصيدليات من "ميلجا"، بالإضافة إلى تبرع الشركة بقرابة مليون جرعة دوائية من "ميلجا"، لصالح مرضى السكر بمستشفيات وزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي، كمساهمة وطنية من الشركة في علاج ملايين المرضى المصريين من السكر، ورفع مناعتهم لمواجهة كورونا.

موضوعات متعلقة

رجاء الجداوي تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما

«الصيدليات» تحذر من الكمامة القماش: قد تكون مصدر العدوى

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها بنيابة مدينة نصر

إنفوجراف

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

رئيس حي الأسمرات: المشروع وفر 18 ألف وحدة لنقل الأهالي من العشوائيات

الصحة

دراسة تكشف لغز إصابة غير المدخنين بمرض رئوي مزمن

بعيدًا عن كورونا.. 5 أعراض للحساسية الموسمية

7 نصائح لحماية العين أمام شاشات الكمبيوتر

علماء يؤكدون إمكانية التنبؤ بمسار كورونا لدى المرضى

منوعات

خبراء السكر ينصحون مرضى السكري بتناول "ميلجا" لتعزيز مناعتهم

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

فلكى: كسوف حلقى للشمس يُشاهد جزئيا فى الكويت 21 يونيو

إنجاز علمي يكشف أسرار «الصندوق الأسود» لتطور جسم الإنسان

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
أحمد بهاء الدين شعبان
سد النهضة ولحظة الحقيقة
المزيد

الثقافة

غدًا.. محمد ربيع يناقش «تشرب الوقت سادة» بالنيل الثقافية

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

«نحو رقمنة الآثار من المفاهيم إلى التطبيقات» محاضرة أونلاين السبت المقبل

«الأعلى للثقافة» يعلن أسماء الفائزين في 6 مسابقات