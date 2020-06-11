مخرج «تسليم أهالي»: الانتهاء من تصوير نصف مشاهده

قال المخرج خالد الحلفاوي، إنه حتى وقتنا الحالي لا يعلم موعد استكمال تصوير أحداث فيلمه الجديد "تسليم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم، والذي جرى توقف تصويره قبل شهر رمضان الماضي.وأضاف الحلفاوي لـ"الدستور"، أنه صور نصف مشاهد العمل قبل توقفه مؤخرًا، ويتبقى له 10 أيام فقط وينتهي تمامًا من التصوير، للدخول في أعمال مونتاجه.وذكر أن العمل سيتم عودة تصويره قريبًا، عند استقرار الأوضاع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتبقى له عدة مشاهد داخلية في القاهرة وعدد من المدن الساحلية الأخرى."تسليم أهالي" من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، بيومي فؤاد، دلال عبدالعزيز ومحمد أوتاك، ويظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وإيمي سمير غانم ولوسي وغيرهم، وهو من تأليف شريف نجيب.