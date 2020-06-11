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منوعات

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. رابط موقع القوى العاملة

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:58 م
المنحة
المنحة
أحمد عوض
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ننشر تفاصيل موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 وكذلك رابط موقع القوى العاملة حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص ثلاث دفعات للعمالة الغير منتظمة، وتم صرف جميع مستحقات الدفعة الأولى للمستحقين، ويتم ذلك من قبل المستلم بناءً على بطاقة الصراف الآلي المدفوعة مسبقًا التي تم استلامها عند تخصيص الدفعة الأولى، مع ضمان إرسال الرسائل النصية إلى هاتف المستحقين.

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020


وأما بخصوص موعد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة 2020 فسوف تكون عملات الصرف في الفترة من 21 إلى 25 يونيو، حيث جاء تحديد ذلك الموعد حسبما قررت اللجنة الوزارية المشكلة من أجل رعاية العمالة وكذلك العمالة المتضررة من مرض  كورونا، في اجتماعها الذي عقد في يوم الخميس الموافق 11-6-2020، بديوان عام وزارة القوي العاملة.

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كما وافق على توزيع الأرقام المستفيدة من المنحة الثانية على الشريحة اليومية حتى لا يحدث أي صورة من صور التزاحم على أجهزة الصراف الآلي، بحيث يكون هناك 260.000 معاملة مستحقة كل يوم، وسيتم إرسال رسالة قبل 48 ساعة من الموعد النهائي للتنبيه موعد التوجه للقبض الخاص بكل مستلم عبر رسالة نصية ، وذلك لضمان سلامة المستفيد.

وأشار وزير القوى العاملة محمد سعفان إلى أنه يخطط لإنفاق مليون و 600 ألف و 216 عامل في المرحلة الثانية ، ويتجاوز إنفاقهم 800 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى أكد مسئول البنك المركزي على إعداد أجهزة الصراف الآلي منذ بداية الشهر إلى 14000 جهاز على مستوى الدولة ، وأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التبادل من أي جهاز صراف آلي دون الذهاب إلى أي جهاز محدد. لا حاجة لخصم العمولات.

رابط موقع القوى العاملة


ويمكن الدخول على رابط موقع وزارة القوى العاملة عبر هذا الرابط التالي: www.manpower.gov.eg وذلك من أجل متابعة جميع ومستجدات الوزارة.

الجدير بالذكر أنه تسعى وزارة الاقوى العاملة إلى التعاون مع العديد من الوزارات ذات الصلة في الفترة القادمة لتدريب وتوظيف العمال المسجلين من خلال حملة "حماية" التي انطلقت عام 2018 لضمان استمرارية عملهم واندماجهم في نظام التأمين الاجتماعي.


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