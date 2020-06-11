التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها فى حادث تصادم بالحوامدية

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة ربة منزل، لقيت مصرعها فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية فى الحوامدية، وطلبت تقرير طبيا وافيا حول الجثمان، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وتحفظت على السيارة والدراجة البخارية المتسببين فى الحادث.كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بمركز الحوامدية بجنوب الجيزة، مما أسفر عن وقوع الحادث.