حملة لتنفيذ 6 قرارات إزالة لمخالفات مبانٍ بغرب الإسكندرية

شن حى غرب الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم الخميس، حملة مكبرة لتنفيذ 6 قرارات إزالة، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية للتصدي ومحاربة ظاهرة البناء المخالف، وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات الإزالة للتصدي لمافيا البناء المخالف لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط للشارع السكندري، والحفاظ على المرافق العامة للدولة.وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة بمساكن المتراس بلوك 3 مدخل 2 والصادر له القرار رقم 24 لسنة 2020، حيث تم إزالة تحويل شقة لمحل بدون الحصول على التراخيص بمسطح 50م2.كما تم تنفيذ إزالة بشارع بن سهلان بلوك 15 مدخل 3 بالورديان، والصادر له القرار رقم 108 لسنة 2020، حيث تم إزالة تحويل شقة لمحل بدون الحصول على التراخيص بمسطح 20م 2.وتم تنفيذ إزالة بجوار مخزن الأنابيب مساكن السجن، والصادر له القرار رقم 52 لسنة 2020، حيث تم إزالة محل دور أرضى فى سعة المنفعة العامة بمسطح 30م 2، وتنفيذ إزالة بشارع عارف بك الورديان، والصادر له القرار رقم 61 لسنة 2020، حيث تم إزالة تحويل شقة لمحل بدون الحصول على التراخيص بمسطح 50م 2.فيما تم تنفيذ إزالة بمساكن شمال المتراس بلوك 2 مدخل 2 والصادر له القرار رقم 49 لسنة 2020، حيث تم إزالة تحويل شقة لمحل بدون الحصول على التراخيص بمسطح 70م 2، وتنفيذ إزالة 9597 شارع الأمان والصادر له القرار رقم 104 لسنة 2020، بإزالة جزء من الخدمات بالدور السابع عشر علوى بمسطح 70م 2.