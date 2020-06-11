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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المدارس الخاصة ترفض تخفيف المصروفات و«التعليم» تحاول إلغاء تكاليف «الباص»

الخميس 11/يونيو/2020 - 09:03 م
المدارس الخاصة
المدارس الخاصة
ريم محمود
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كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة ستناقش مع المدارس الخاصة خلال الأيام المقبلة مصروفات العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا المستجد.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن المدارس الخاصة رفضت تخفيف المصروفات الدراسية، لأنها تدفع رواتب للمعلمين وكذلك ضرائب، بالإضافة إلى أن التعليم يتم بطريقة إلكترونية.

وأشارت المصادر إلى أن المقترح الأبرز الذي يمكن تطبيقه هو إلغاء مصروفات أتوبيس المدرسة «الباص» للعام الدراسي المقبل، وأن تكون المصروفات غير شاملة الباص، مؤكدة أن هذا هو الاقتراح الأقرب للتنفيذ.

وأضحت المصادر أن الوزير سيناقش مع أصحاب المدارس الخاصة مسألة المصروفات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة للوصول لحلول مرضية للطرفين.

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