«للضحك فقط».. القصة الكاملة لتريند إسلام المرج

إسلام المرج يتصدر تويتر.. تعرف على السبب وبالاستماع إلى فيديو مهرجان "إسلام المرج" لا تجد في المهرجان ما تفهمه من كلمات، سوى كلمتين فقط هما "إسلام المرج"، فلا يوجد أي معلومات عن شخصية إسلام أو حتى صاحب المهرجان، حيث اتخذ منه جمهور موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سببًا في السخرية والضحك لمدة ازدادت عن 48 ساعة.



بالبحث على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، تجد أن كلمة "إسلام المرج" تم تركيبها على أكثر من فيديو ساخر؛ بل وتم تداولها أيضًا على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبالاستماع إلى فيديو مهرجان "إسلام المرج" لا تجد في المهرجان ما تفهمه من كلمات، سوى كلمتين فقط هما "إسلام المرج"، فلا يوجد أي معلومات عن شخصية إسلام أو حتى صاحب المهرجان، حيث اتخذ منه جمهور موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سببًا في السخرية والضحك لمدة ازدادت عن 48 ساعة.بالبحث على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، تجد أن كلمة "إسلام المرج" تم تركيبها على أكثر من فيديو ساخر؛ بل وتم تداولها أيضًا على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شاهد كيف سخر رواد السوشيال ميديا من مهرجان اسلام المرج أما التدوينات القصيرة التي كتبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت كوميدية أكثر من اللازم، وغير مفهومة لأي شخص أراد التحقق من موضوع إسلام المرج، حيث علق أحد رواد تويتر قائلا: "كورونا تخاف من إسلام المرج"، وعلق ثان: "إسلام المرج علينا حق"، وثالث علق: "ما تقول يا ابني إسلام المرج ماله".



وآخرون علقوا على تريند إسلام المرج قائلين: "طلعوا أغنية إسلام المرج من دماغنا"، فيما نشرت أحد الفتيات صورتها بالكمامة قائلة: "كمامة إسلام المرج"، وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: "أبوس إيديكم عايز أخلص من كلمة إسلام المرج".



يأتي انتشار هذا المهرجان غير المفهوم من ناحية الكلمات أو الموسيقى، في ظل انتشار عدد كبير من المهرجانات لأشخاص غير معروفين ولا ينتمون إلى الساحة الغنائية من قريب أو من بعيد، كما أن سر تصدر هذه المهرجانات لمواقع التواصل الاجتماعي تحدث نتيجة السخرية منها وليس الإعجاب بها، فتريند إسلام المرج ليس سوى كلمتين فقط لموسيقى مهرجانات قبيحة تم استغلالها للضحك والسخرية فقط، وهو الأمر الذي تسبب في شهرة بعض مطربي المهرجانات.



جدير بالذكر أنه حتى الآن لم يعلم أحد شيئا عن مهرجان إسلام المرج أو من يغنيه أو سبب تصدره التريند.



جدل كبير أثير على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" عقب انتشار مهرجان شعبي غير مفهوم، اسمه مهرجان "إسلام المرج"، حيث تصدر اسم المهرجان "اسلام المرج" تريند تويتر منذ أمس الأربعاء وحتى اليوم الخميس، وهو الأمر الذي تحوّل إلى وسيلة سخرية من اسم المهرجان، بل وما يحتوي عليه أيضا.