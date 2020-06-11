مصرع وإصابة 6 من أسرة واحدة في حفل زفاف بالبحيرة

لقى عامل بعزبة تلاتة التابعه لقرية ليديا بالمحمودية مصرعه متأثرًا بإصابته بجروح ونزيف داخلي، فيما أصيب 5 آخرين بينهم 3 أطفال بجروح متفرقة بالجسم جراء انقلاب (سيارة توناية) بطريق عزبة ليديا - المحمودية أثناء مشاركتهم في حفل زفاف نتيجة إنفجار الإطار الأمامى للسيارة بسبب السرعة.تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة بوقوع حادث تصادم، أسفر عنه إصابة عدة أشخاص ومصرع أحدهم.وكشفت التحريات انقلاب سيارة توناية على جانب الطريق ووفاة كل من: كمال أبوزيد حسن السقا، 45 سنة عامل، وأصيب صالح رجب محمد قطب، 20 عامًا، ونوران مخلص شوقى مبروك 19 سنة، وحبيبة محمد شوقى مبروك 13 سنة وأحمد سامح شوقى مبروك 9 سنوات (تلميذان بالابتدائى)، تم نقلهم جميعًا لمستشفى المحمودية، وزياد مجاهد داود مبروك (10 سنوات) باشتباه نزيف داخلى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم تم نقله لمستشفى دمنهور التعليمي وجميعهم من أسرة واحدة ويقطنون بعزبة تلاتة.تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.