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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى الإسماعيلية العام يبدأ في استقبال مصابي كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:51 م
مستشفى الإسماعيلية
مستشفى الإسماعيلية
مصطفى دياب
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بدأ مستشفى الإسماعيلية العام في استقبال مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الخميس، حيث خصص 32 سرير عزل داخلي، و6 أسرة عناية مركزة، وذلك تحت إدارة الدكتور السيد عبدالجواد مدير المستشفى العام، والدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية.

ويعد مستشفى الإسماعيلية العام ثالث مستشفى خصص لاستقبال مصابي فيروس كورونا، بعد مستشفى أبوخليفة أول مستشفى في المحافظة، وثاني مستشفى على مستوى الجمهورية بعد مستشفى النجيلة، ومستشفى الصدر الذي بدأ في استقبال المصابين في الأول من يونيو الجاري.

وكان "الدستور" قد انفردت بخبر عودة مستشفى عزل أبوخليفة لدوره الطبيعي كمستشفى طوارئ، لاستقبال مصابي الحوادث والحالات الطارئة في مدن القناة بأكملها، مع استمرار دور واحد فقط بالمستشفى للعزل.

وأكدت مصادر لـ"الدستور" أنه مع تخصيص وزارة الصحة مستشفيات عزل في كافة المحافظات، أصبح عاتق حالات الطوارئ والحوادث كبيرًا على كاهل المحافظات، مما دفع الوزارة إلى بدء إخلاء مستشفى أبوخليفة من مصابي كورونا، وعودته كمستشفى طوارئ، على أن يعمل دور واحد به كعزل، وباقي الأدوار تستقبل فيها حالات الطوارئ.

وأضاف: "أخلى المستشفى الدور الرابع من المرضى، ولم يستقبل أي حالات من أسبوع سوى الحالات الحرجة، وعدد بسيط من الحالات العادية، فيما يستقبل مستشفى صدر الإسماعيلية مصابي كورونا، ومن المقرر تحويل مستشفى الحميات لمستشفى عزل جديدة عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد".

واختتم: كما تستعد جامعة قناة السويس لتحويل مستشفى المسالك لمستشفى عزل بالإسماعيلية، ضمن استعدادات الجامعة حال زيادة أعداد المصابين.
مستشفى الإسماعيلية
مستشفى الإسماعيلية
مستشفى الإسماعيلية
مستشفى الإسماعيلية
مستشفى الإسماعيلية
مستشفى الإسماعيلية

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