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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد قرار «مزيكا» تأجيل طرح أغنية حسن شاكوش.. «الموسيقيين»: شكرا

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:50 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
محمد مجدي
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قدمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب هاني شاكر، الشكر لشركة "مزيكا" بعد قرارها تأجيل طرح أغنية "100 حساب" للنجم أحمد سعد ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، وذلك لحين التوصل إلى حل لأزمة الفنان حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية.

وقالت النقابة في بيان لها، إننا نتقدم بالشكر لشركة مزيكا والقائمين عليها والمنتج الكبير محسن جابر أحد رواد صناعة الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي، لاستجابته السريعة لتنفيذ القانون واللوائح التنفيذية وأيضا قواعد النظام العام للدولة المصرية، بعد أن منع إذاعة أغنية المطرب أحمد سعد والذي شاركه الغناء فيها حسن شاكوش، لعدم حصولهما على تصريح النقابة، كما أن الأخير ليس عضوا بالنقابة ولا يحمل تصريحا وهو الأمر الذي لا يتفق مع مواد القانون.

وأضافت النقابة في بيانها، أننا نهيب بكل الشركاء القائمين على صناعة الفن والموسيقى من شركات وهيئات وقنوات فضائية، اتخاذ مثل هذه المواقف أسوة حميدة والالتزام بالقانون وقواعد النظام العام للدولة المصرية، حفاظا على حقوق فنانين هذا الوطن واللوائح المنظمة للعمل وأيضا المساهمة في الارتقاء بمستوى الذوق العام.

وكان علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أكد أن مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لم يحصل حتى وقتنا الحالي على أي تصريح لمزاولة الغناء، مشيرا إلى أن النقابة ستلاحقه قضائيا إذا طرح أغنية "100 حساب" التي يغنيها بصحبة المطرب أحمد سعد.


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