السجيني: البرلمان يتضامن مع الحكومة للتصدي لمخالفات البناء (فيديو)

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يتضامن مع الحكومة للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد» مع الإعلامي مصطفى بكري، أنه آن الأوان أن يكون هناك مخططات عمرانية منضبطة عن طريق وجود أراض يتم إتاحتها للمواطنين يستطيعون من خلالها الشراء والبناء بموجب تراخيص.وذكر أن القرار الإداري الذي صدر من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بوقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، جاء مقتضبا وتضمن فقرة واحدة وكان يجب أن يتبعه عدد من الإجراءات للتوضيح، مطالبا بطرح بدائل لقرار تعليق البناء، خاصة أن هناك رؤوس أموال بمختلف مستوياتها العاملة في هذا القطاع وهو قطاع التنمية.