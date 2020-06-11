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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للإعلام» تصدر توصيات بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 08:10 م
حسين زين،
حسين زين،
محمد جعفر
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أصدرت لجنة السلامة والصحة المهنية بالوطنية للإعلام، عدة توصيات حول الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف الاستديوهات؛ للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والتأكيد على متابعة تنفيذها بكل دقة.

وتضمنت التوصيات ضرورة الالتزام بتحقيق فكرة التباعد بأن تكون المسافة بين المذيع والضيف لا تقل عن اثنين متر، وكذلك بين المصورين والمذيعين ومقدمي البرامج بالاستديو، كما يلتزم طاقم العمل خلف الكاميرا بارتداء الكمامة وكافة العاملين والفنيين بالاستديو، كما جاء بالتوصيات عدم ظهور المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف بالكمامة سواء كانت البرامج مسجلة أو على الهواء مباشرة مع الالتزام بمسافة التباعد المقررة، أما بالنسبة للتصوير الخارجي فقد أوصت اللجنة بأن يلتزم المذيعون والمراسلون والضيوف بارتداء الكمامة.

كما جاء بالإجراءات أنه يجب على معدي البرامج عدم استضافة أكثر من ضيف بالبرنامج الواحد إن أمكن وبالتنسيق مع رئيس القناة أو رئيس القطاع، ويراعي الاعتماد على تقنية سكايب. والمداخلات التليفونية بجميع ستديوهات الهواء بظهور الضيف عبر هذه التقنية.

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