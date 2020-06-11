انحراف طائرة عن المدرج بعد اضطرارها للهبوط في الكويت

أعلنت إدارة الطيران المدني في الكويت، اليوم الخميس، أن طائرة تابعة لشركة طيران أجنبية تعرضت لخلل فني بعد إقلاعها من مطار الكويت، ما دفع قائدها إلى طلب العودة للمطار مرة أخرى.وأوضحت إدارة الطيران المدني أن الطائرة أقلعت من مطار الكويت، اليوم الخميس، في الساعة 15:25 دقيقة بعد الظهر، إلا أن الخلل الفني دفعها للعودة إلى المطار.وأضاف البيان أن الطائرة "انحرفت قليلا عن المدرج أثناء هبوطها، قبل لحظات من التوقف"، مؤكدا أن ركابها البالغ عددهم 7 أشخاص، لم يصابوا بأذى.