العاهل السعودي يعزى الرئيس النيجيري في ضحايا هجوم إرهابي وقع شمال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس النيجيري محمد بخاري، في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال بلاده.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الملك سلمان قال: "تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال نيجيريا، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارككم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة مع نيجيريا وشعبها، ومعربين لكم ولأسر المتوفين، ولشعب نيجيريا باسم شعب وحكومة المملكة، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، سائلين الله أن يجنب نيجيريا وشعبها كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون".