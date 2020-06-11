إجراء أول عملية زرع رئة لمريضة بكورونا في أمريكا

أجرى أطباء في مدينة شيكاغو الأمريكية عملية زرع رئتين لمريضة في العشرينات من عمرها مصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بعدما دمر المرض رئتيها.وأعلن الخبر مستشفى "نورث ويسترن ميموريال" اليوم الخميس، وهذه هي أول جراحة من نوعها لشخص مصاب بـ"كوفيد- 19" في الولايات المتحدة.وكان الجراحون بدأوا عملية زرع الرئتين الأسبوع الماضي، عندما تبين إصابة رئتي المريضة بأضرار لا يمكن علاجها بعدما أمضت ستة أسابيع داخل العناية المركزة، بحسب بيان صحفي للمستشفى.وقال أنكيت بهارات، رئيس قسم جراحات الصدر والقلب ومدير برنامج "نورث ويسترن مديسين" لزراعة الرئة: "كان الزرع السبيل الوحيد لإنقاذ حياتها".وأضاف: نحن من أوائل الأجهزة الصحية التي تقوم بعملية زراعة رئة بنجاح لمريض يتماثل للشفاء من كوفيد- 19، في حين أن عملية الزراعة لهؤلاء المرضى تمثل تحديا من الناحية الفنية، ولكن يمكن إجراؤها بسلام، وهي تقدم لمرضى كوفيد- 19، الميئوس من شفائهم، خيارا آخر للنجاة.