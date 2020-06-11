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الثقافة

الرابحون والخاسرون في الساحة الثقافية.. تفاصيل 3 أشهر من كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:56 م
الثقافة
الثقافة
ايهاب مصطفى
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حينما ظهرت جائحة كورونا في مصر، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة في محاولة للحد من تفاقم خطر هذه الجائحة، والتي لا يمكن الاستهانة في التعامل معها بأي حال من الأحوال، ونظرا لطول فترة كورونا والتي بدأت منذ شهر مارس الماضي وحظر التجوال الذي فرض من قبل الدولة، كل ذلك ألقى بظلاله على كل شيء في مصر، وفي الجانب الثقافي هناك العديد من الأصداء لهذه الجائحة، نذكر منها ما يلي..

التوجه للكتاب الصوتي
نظرا لفرض حظر التجوال، فقد وجد بعض القراء السبيل للكتاب الصوتي فقد اتجهت الكثير من الشركات لإنتاج الكتب الصوتية، وأصابت تفوقًا كبيرا خلال هذه الجائحة، وانتشر الكتاب الصوتي بمعدل أعلى من العادي في سيره ما قبل الجائحة.

اليوتيوبر وقراءات الكتب
أجبرت الجائحة بعض النقاد والأدباء أيضًا للسير في طريق الفيديو تيوب، وعمل قنوات على الموقع الشهير لأغراض منها الاستفادة بالوقت في ظل المكوث بالمنزل وأيضا محاولة جني بعض الربح فيما يتعلق بالمشاهدات، واستخدم الأدباء مواقع السوشيال ميديا للترويج لقراءاتهم للروايات وغيرها.

نشاط دور النشر على حساب المكتبات
هناك نوعان من المكتبات، الأول هو التابع لدور النشر، وهي المكتبات التي لم تتأثر إلى حد كبير بالجائحة إلا بنفس النسق الذي تعرضت له دور النشر، وهناك النوع الآخر وهي المكتبات غير التابعة لدور النشر، وهي المكتبات التي انصرف عنها النظر بسبب الحظر والجائحة، واتجه القراء لطلب الكتب من دور النشر مباشرة طمعا في الحصول على تخفيض وهو التخفيض الذي تأخذه المكتبات حال بيع الكتاب منها، وبالتالي فإن خسارة هذه المكتبات ومن ثم التي توجد في العاصمة حيث دور النشر هي الأعلى والأكثر حدة في هذه الجائحة.

لا وجود للكتاب المزور
نظرا لأن التعامل أصبح عن طريق الديلفري بين القارئ ودار النشر فإن الكثير من "ضريبة" الكتب أو باعة الكتب المزورة لم يجدوا سبيلا لوصول كتابهم المضروب للقارئ، لأن المزور لن يستطيع أن يضع هاتفا له على إعلان ويقول تعالوا اشتروا الكتاب المزور على عكس الدار المنتجة للكتاب، والتي يعرف القارئ مسبقًا أن هذا الكتاب متواجد بها، وبالتالي فإن مبيعات الكتاب راجت لصالح الكتاب الأصلي فيما انزوى الكتاب المضروب والذي يعتمد كليةً على لقاء القارئ والبائع، وهو ما لن يحدث في ظل جائحة كورونا.

نشاط المبادرات من دور النشر
هناك الكثير من المبادرات التي طرحتها دور النشر في محاولة للتكاتف وصنع رؤية واحدة مفادها أن كل أبناء هذا الشعب واحد ويدا بيد ضد هذه الجائحة، ومن هذا ما فعلته دور النشر مثل المصرية اللبنانية والهالة وتويا وصفصافة والكثير منها حين أرسلت كتبها مجانًا للجيش الأبيض في محاولة للمؤازرة وبث روح نبيلة، مفادها أننا نراكم ونحييكم ونشد على أيديكم، وهناك الكثير من المبادرات الأخرى التي أثبتت وعي هذا الشعب وأن كل هذه الأيادي ما هي إلا يد واحدة كبيرة في مواجهة الشدائد.

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