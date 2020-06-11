إغلاق مركز طبي في الأقصر بعد إصابة مديره بكورونا

أعلنت الدكتورة نهال مصطفى، مدير إدارة العلاج الحر بالأقصر، عن قيامها، الخميس، بشن حملة بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر لإغلاق مركز طبي داخل مدينة الأقصر بعد إصابة مديره بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وقالت مدير إدارة العلاج الحر بالأقصر إن محافظ الإقليم مصطفى ألهم أصدر قرارًا بإغلاق هذا المركز بناءً على مذكرة عرض من مديرية صحة الأقصر، وذلك في إطار الحرص الشديد والمتابعة المستمرة لحماية المرضى والمواطنين داخل المحافظة.في سياق متصل، تابع نائب محمد عبدالقادر، محافظ الأقصر، اليوم انتظام الأعمال داخل مستشفى الأقصر العام؛ للتأكد من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمرضى الفيروس القاتل، رفقة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 191 لسنة 2020 للمتابعة الدورية والمرور على المستشفيات، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن متابعة وتوفير احتياجات المستشفيات كافة.ووجّه نائب محافظ الأقصر رسالة دعم وتقدير لقطاع الصحة في الأقصر لما يبذلونه من جهود للتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير سبل الرعاية للمرضى، كما طمأن المواطنين بتوافر المستلزمات الطبية والاستعدادات لمواجهة الفيروس التاجي.كما تفقد أعمال التوسعة الجارية بالمستشفى، والتي سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مزيد من الإمكانيات الطبية بالمستشفى.رافق نائب محافظ الأقصر خلال الجولة وكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبدالجواد، وعضو من الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وعضو من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، وعدد من قيادات الأجهزة المختصة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر.