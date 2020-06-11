أوروبا تطالب تركيا بتوضيح رفضها منع وصول الأسلحة إلى ليبيا

طالب مسئول أوروبي، اليوم الخميس، الحكومة التركية بتوضيح سبب رفضها التعاون بشأن تطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا أمام مجلس الأمن الدولي.وقال مسئول أوروبي، في تصريحات مساء اليوم، إن عملية إيريني العسكرية المكلفة تطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا في البحر المتوسط فتشت أكثر من 75 سفينة منذ إطلاقها في 31 مارس الماضي، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".وكشف المسئول الأوروبي عن أن تركيا عارضت قيام مهمة بحرية أوروبية بتفتيش سفينة شحن يشتبه في خرقها حظر الأمم المتحدة على الأسلحة إلى ليبيا.وكانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز المدعومة من تركيا، أعلنت اليوم، عن فتح جسر جوي مع تركيا، لنقل المرتزقة السوريين، قائلة إن فتح الجسر الجوي ضمن الاتفاقية المبرمة نوفمبر الماضي، بين فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق ورجب أردوغان، الرئيس التركي.وقالت عملية بركان الغضب التابعة للوفاق إن مجموع الطائرات التي دخلت الأجواء الليبية قدرت بـ13 طائرة، من بينها طائرات نقل عسكري وسرب من مقاتلات F-16 يقدر بحوالي 6 طائرات.