بكري يناشد الحكومة إنهاء أزمة عمال التشجير

قال الإعلامي مصطفى بكري إنه متمسك بإنهاء أزمة عمال التشجير المؤقتين داخل وزارة الزراعة حتى يحصلوا على حقوقهم كافة.وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على «صدى البلد»، أن قضية التشجير دائمًا على جدول أعمال البرنامج، وأيضًا، في البرلمان.وتابع أنه تحدث 10 مرات في هذه القضية التي تخص 62 ألف شخص، قائلًا إنه يعتبر واحدًا من هؤلاء الأشخاص، كاشفًا عن أنه تقابل اليوم مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، من أجل إنهاء أزمة عمال التشجير، وتلقى أكثر من وعد بأن مَن حصل على حكم قضائي لعدد كبير من المؤقتين من وزارة الزراعة في محافظة المنيا سيتم تنفيذ تلك الأحكام بعد تأكيد من وزير المالية.