هدايا عينية لدعم الفريق الطبي بمستشفيات الجيزة (صور)

زارت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع، مستشفى بولاق العام ومستشفى أوسيم لتقديم هدايا عينية للأطباء والتمريض والعمال، بالتعاون مع المجتمع المدني بالمحافظة.ونقلت النائبة رسالة شكر من المحافظ للفريق الطبي، متمنية لهم السلامة في حربهم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة دعم الفريق الطبي والتمريض والعاملين بمستشفيات المحافظة.ورافق نائب المحافظ في الجولة عبدالله نور، رئيس حي بولاق، واللواء محمد عبدالحميد، رئيس مدينة أوسيم، والدكتورة أماني الإمام، وكيل مديرية الصحة بالجيزة.