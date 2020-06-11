بعد خضوعه لجراحة.. بكري يكشف تفاصيل الحالة الصحية لرجل الأعمال محمد خميس

طمأن الإعلامي مصطفى بكري، متابعيه على صحة رجل الأعمال محمد فريد خميس، وذلك بعد خضوعه مؤخرًا لعملية جراحية.وقال مصطفى بكري، خلال حلقة برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن رجل الأعمال محمد خميس أرسل له باقة ورد هو وكل أسرة القناة، متمنيا له الشفاء العاجل، واصفا إياه بأنه رجل معطاء ومحب لبلده ويساعد الفقراء دائما ويهتم بالمجتمع وبالوطن، داعيا الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يعود سالما لبلده.وخضع محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، لعملية جراحية دقيقة، الأحد الماضي، في الولايات المتحدة الأمريكية.