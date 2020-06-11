الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما

وتؤخذ العينة من دم المتبرع وتفصل البلازما ويحصل المريض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) على وحدتين من البلازما بينهم 12 ساعة، والتي أظهرت فعاليه نتائجها المذهلة.





ونفت وزارة الصحة والسكان هذه التصريحات، وطالبت المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع للمصادر الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.ومن المعروف أن بلازما الدم مادة سائلة شفافة تميل إلى الاصفرار، وتمثل الجزء داخل الأوعية للسائل خارج الخلوي، وتشكل حوالي 55% من إجمالي حجم الدم في جسم الإنسان، كما أن لها دورا مهما في انتقال الماء والأملاح والمواد الغذائية مثل السكريات والفيتامينات والهرومونات وغيرها.- يجب أن يمر على الشفاء فترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع وتكون نتيجة التحليل سلبية من وجود الفيروس- أن يكون المتبرع خالي من الأمراض (فيروسات سي وبي والإيدز)- يتم استبعاد السيدات والحوامل من التبرع.وظهرت مؤخرا فعالية نقل بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لمريض حامل الفيروس نتائج مذهلة، وارتفعت نسب الشفاء بالمستشفيات المصرية.وتناشد وزارة الصحة المصرية جميع المصريين بعدم الانصياع وراء الشائعات التي هدفها إثارة البلبلة وإحباط المصريين والتقليل من مجهود الأطباء والوزارة.