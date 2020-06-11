الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ من كورونا بالبلازما
الخميس 11/يونيو/2020 - 08:13 م
وسام عطيةطباعة
نفت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ما تردد من شائعات عن وصول عدد المتبرعين ببلازما الدم (المتعافون من كورونا) لـ600 ألف مواطن.
وزارة الصحة تكشف حقيقة تبرع 600 ألف متعافٍ بالبلازما
ونفت وزارة الصحة والسكان هذه التصريحات، وطالبت المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والرجوع للمصادر الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
ومن المعروف أن بلازما الدم مادة سائلة شفافة تميل إلى الاصفرار، وتمثل الجزء داخل الأوعية للسائل خارج الخلوي، وتشكل حوالي 55% من إجمالي حجم الدم في جسم الإنسان، كما أن لها دورا مهما في انتقال الماء والأملاح والمواد الغذائية مثل السكريات والفيتامينات والهرومونات وغيرها.
ومن شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا:
- يجب أن يمر على الشفاء فترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع وتكون نتيجة التحليل سلبية من وجود الفيروس
- أن يكون المتبرع خالي من الأمراض (فيروسات سي وبي والإيدز)
- يتم استبعاد السيدات والحوامل من التبرع.
وتناشد وزارة الصحة المصرية جميع المصريين بعدم الانصياع وراء الشائعات التي هدفها إثارة البلبلة وإحباط المصريين والتقليل من مجهود الأطباء والوزارة.
ومن المعروف أن بلازما الدم مادة سائلة شفافة تميل إلى الاصفرار، وتمثل الجزء داخل الأوعية للسائل خارج الخلوي، وتشكل حوالي 55% من إجمالي حجم الدم في جسم الإنسان، كما أن لها دورا مهما في انتقال الماء والأملاح والمواد الغذائية مثل السكريات والفيتامينات والهرومونات وغيرها.
ومن شروط التبرع بالبلازما للمتعافين من فيروس كورونا:
- يجب أن يمر على الشفاء فترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع وتكون نتيجة التحليل سلبية من وجود الفيروس
- أن يكون المتبرع خالي من الأمراض (فيروسات سي وبي والإيدز)
- يتم استبعاد السيدات والحوامل من التبرع.
وتؤخذ العينة من دم المتبرع وتفصل البلازما ويحصل المريض بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) على وحدتين من البلازما بينهم 12 ساعة، والتي أظهرت فعاليه نتائجها المذهلة.
وظهرت مؤخرا فعالية نقل بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) لمريض حامل الفيروس نتائج مذهلة، وارتفعت نسب الشفاء بالمستشفيات المصرية.
وتناشد وزارة الصحة المصرية جميع المصريين بعدم الانصياع وراء الشائعات التي هدفها إثارة البلبلة وإحباط المصريين والتقليل من مجهود الأطباء والوزارة.