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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالون «الاتحاد الإفريقي.. فرص وتحديات»

الخميس 11/يونيو/2020 - 07:26 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
إسلام نصير - محمد الشريف
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تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي الرابع، غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وسيتم بثه مباشرا عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يستعرض الصالون هذه المرة فرص وتحديات الاتحاد الإفريقي، وذلك من خلال عدة محاور أهمها الملف المائي المصري ومستجدات الأوضاع حول سد النهضة، والتحديات التي تواجه مصر من الحدود الغربية والأزمة الليبية وما تمثله من اهتمام لمصر، كما سيتم تسليط الضوء على دور المجتمع الدولي وتأثيره في القضايا المختلفة للقارة الإفريقية خصوصا سد النهضة والأزمة الليبية.

وفي إطار التعامل الدولي مع جائحة كورونا يتطرق الصالون لطرح تأثير كورونا في القارة الإفريقية، ودور الاتحاد الإفريقي في القضايا المختلفة.

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