غدًا.. تنسيقية شباب الأحزاب تعقد صالون «الاتحاد الإفريقي.. فرص وتحديات»

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصالون السياسي الرابع، غدا الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساء عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وسيتم بثه مباشرا عبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.يستعرض الصالون هذه المرة فرص وتحديات الاتحاد الإفريقي، وذلك من خلال عدة محاور أهمها الملف المائي المصري ومستجدات الأوضاع حول سد النهضة، والتحديات التي تواجه مصر من الحدود الغربية والأزمة الليبية وما تمثله من اهتمام لمصر، كما سيتم تسليط الضوء على دور المجتمع الدولي وتأثيره في القضايا المختلفة للقارة الإفريقية خصوصا سد النهضة والأزمة الليبية.وفي إطار التعامل الدولي مع جائحة كورونا يتطرق الصالون لطرح تأثير كورونا في القارة الإفريقية، ودور الاتحاد الإفريقي في القضايا المختلفة.