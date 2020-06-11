مسلسل ليه لا لأمينة خليل.. أحداث المسلسل ومواعيد العرض

مسلسل ليه لا لأمينة خليل



العمل يتناول قصة فتاة تدعى "عاليا" تبلغ من العمر 31 عامًا، تقرر الاستقلالية في حياتها الشخصية والعملية، لتهرب من زواجها يوم حفل الزفاف، وهو ما يجعلها منبوذة بشكل كبير في المجتمع بسبب هذا التصرف غير المألوف في المجتمع، وتتوالى الأحداث على نفس النسق.



مسلسل ليه لا



يعرض المسلسل، أيام الخميس والجمعة والسبت فقط، في تمام الساعة الواحدة صباحًا، لمدة شهر كمل حيث يبلغ عدد حلقاته 15 حلقة، ومن المتوقع أن ينتهي عرضه تمامًا أواخر هذ الشهر.



وقالت مخرجة الملسل مريم أبو عوف، لـ"الدستور"، إن العمل بمثابة مفاجأة كبيرة للجمهور، بسبب قصته المختلفة والتي تتناول قضايا جديدة على المجمتع، لكنها أصبحت حقيقة ومتواجدة على الساحة بشكل كبير.



مسلسل "ليه لأ" من بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف، وإنتاج E producers عبدالله أبوالفتوح.



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وطرحت أغنية ترويجية للمسلسل بصوت آمال ماهر، تحمل اسم "اللي قادرة"، وظهرت أمينة خليل خلال الفيديو كليب وهي تُزف كعروس إلى الفنان هاني عادل، وعند لحظة توقيعها عقد القران، تفكر كثيرًا، وتهرب مسرعةً من الموجودين، تعبيرًا عن اعتراضها، على رغم أنها كانت سعيدة في البداية.





أثار مسلسل ليه لا لأمينة خليل ضجة كبيرة، والذي يعرض هذه الفترة على منصة "شاهد" المدفوعة الثمن، على أن يتم عرضه تلفزيونيًا خلال الفترة المقبلة.