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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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القبلة
تكنولوجيا
الزمالك في بيان رسمي: نواصل العمل لاستعادة لقب نادي القرن
الخميس 11/يونيو/2020 - 06:38 م
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أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانا رسميا يؤكد من خلال الاستمرار في العمل من أجل استعادة النادي لقب نادي القرن.
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