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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعادة فتح قاعات السينما في تونس 14 يونيو

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:33 م
السينما
السينما
وكالات
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أعلنت وزارة الثقافة التونسية، اليوم الخميس، السماح بإعادة فتح قاعات السينما بدءا من 14 يونيو مع رفع الحجر الصحي بصفة كاملة بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق.

وأوضحت الوزارة في بيان له، أنها اتخذت القرار بعد التنسيق مع اللجنة العلمية المتابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد واستشارة الناشطين في قطاع السينما.

وستلزم الوزارة القاعات باتباع بروتوكول صحي وإجراءات وقائية مثل التباعد الجسدي والتعقيم والنظافة.

وفي المقابل لن تفتح المراكز السينمائية متعددة القاعات أبوابها إلا بدءا من منتصف يوليو.

وانحسر الوباء في تونس إلى مستوى صفر إصابات حيث لم تسجل المختبرات أي إصابات جديدة بالفيروس منذ أكثر من أسبوع بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة اليوم الخميس.

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