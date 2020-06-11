إعادة فتح قاعات السينما في تونس 14 يونيو

أعلنت وزارة الثقافة التونسية، اليوم الخميس، السماح بإعادة فتح قاعات السينما بدءا من 14 يونيو مع رفع الحجر الصحي بصفة كاملة بعد نحو ثلاثة أشهر من الإغلاق.وأوضحت الوزارة في بيان له، أنها اتخذت القرار بعد التنسيق مع اللجنة العلمية المتابعة لانتشار فيروس كورونا المستجد واستشارة الناشطين في قطاع السينما.وستلزم الوزارة القاعات باتباع بروتوكول صحي وإجراءات وقائية مثل التباعد الجسدي والتعقيم والنظافة.وفي المقابل لن تفتح المراكز السينمائية متعددة القاعات أبوابها إلا بدءا من منتصف يوليو.وانحسر الوباء في تونس إلى مستوى صفر إصابات حيث لم تسجل المختبرات أي إصابات جديدة بالفيروس منذ أكثر من أسبوع بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة اليوم الخميس.