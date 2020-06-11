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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخاوف من ارتفاع عدد إصابات كورونا في أوروبا بعد احتجاجات حاشدة

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:27 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أفاد خبراء في الاتحاد الأوروبي، بأن أوروبا تواجه ارتفاعا في إصابات كورونا، خلال الأسابيع القادمة بسبب الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها بعض دول القارة على مدى الأيام القليلة الماضية.

وقال جوزيف كيسيكيوجلو، رئيس الجمعية الأوروبية للعلاج بالعناية الفائقة في مؤتمر: "إذا نصحت كل شخص بالحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف المتر عن الآخر، ووقف الجميع بجانب بعضهم البعض، وعانقوا بعضهم البعض، فلا أعتقد أن النتيجة ستكون طيبة".

وردا على سؤال عما إذا كان سيحدث ارتفاع في الإصابات خلال الأسبوعين القادمين، قال: "نعم، لكن أتمنى أن أكون مخطئا".

واحتشد عشرات الآلاف من المحتجين في كبرى المدن الأوروبية، مؤخرا للتظاهر ضد العنصرية، بعد وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة وهو رهن احتجاز الشرطة.

وتجاوزت معظم دول الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة مرحلة ذروة التفشي، وبدأت تدريجيا في إعادة فتح الأعمال التجارية والحدود مع تراجع الإصابات قليلا خلال الأسابيع الماضية.

وكان العلماء توقعوا قبل الاحتجاجات الأخيرة موجة ثانية بعد فصل الصيف لكن التجمعات الجماهيرية قد تؤثر على هذه الرؤية المتفائلة.

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