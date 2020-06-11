105 إصابات جديدة بكورونا فى الجزائر

أعلنت وزارة الصحة والسكان في الجزائر، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 وفيات و105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 741 حالة، بينما زاد مجموع الإصابات إلى 10589 منتشرة عبر كل مدن البلاد.وأشار فورار إلى شفاء 180 مريضا جديدا، ليصبح بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 7254.