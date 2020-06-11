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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

ترحيب إسرائيلي بفرض ترامب عقوبات على مسئولين بـ«الجنائية الدولية»

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:20 م
إيليت شاكيد عضو الكنيست
إيليت شاكيد عضو الكنيست الإسرائيلي
سارة الشلقاني
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رحبت إيليت شاكيد عضو الكنيست الإسرائيلي، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت شاكيد، مساء اليوم، الخميس، إن فرض ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة، مشيرة إلى أن الأخيرة تعد هيئة سياسية وليس لها علاقة بالعدالة، حسبما أذاعت القناة السابعة في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

ووقع الرئيس الأمريكي على جملة عقوبات ضد مسئولين في محكمة العدل الدولية بلاهاي، لتحقيقهم ضد الجيش الأمريكي بشأن الحرب في أفغانستان، وقراراتها ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الأحد الماضي، أن الولايات المتحدة تعمل على حماية جنودها، وكذلك تل أبيب، من ملاحقة الجنائية الدولية لهم، واصفا الأخيرة بالفاسدة.

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