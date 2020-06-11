الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للجنائية الدولية في مواجهة أي انتقادات

شدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على ضرورة احترام المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا دعمه الشديد لها في مواجهة أية انتقادات.وقال ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنهم "قلقون للغاية" بشأن العقوبات الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هاجم في وقت سابق اليوم المحكمة الجنائية الدولية، قائلا إن واشنطن لن تسمح بأن تهدد "محكمة صورية" الأمريكيين.وسمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على تحقيق تجريه المحكمة بشأن احتمال ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.واتهم البيت الأبيض المحكمة الدولية بالخضوع للبيروقراطية الدولية التي تهدد وتستهدف عسكريي الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها، مشددا على أن تصرفات المحكمة "تمثل هجوما على حقوق الشعب الأمريكي وتهدد سيادة الولايات المتحدة".وحملت واشنطن المحكمة الدولية المسؤولية عن إجراء "تحقيقات ذات دواع سياسية" بحق الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيلي.