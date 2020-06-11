«البحر الأحمر» تقرر عدم منح العاملين بالسياحة إجازة بدون مرتب

طالبت محافظة البحر الأحمر، الخميس، مديرية القوى العاملة بالمحافظة بضرورة التنبيه على أصحاب المنشآت السياحية بعدم منح العاملين إجازة بدون مرتب، إلاّ بناء على طلب كتابي برغبة العامل وموقّع عليه من العامل نفسه، وكذا عدم منحه رصيد إجازات بالسالب.وقالت محافظة البحر الأحمر، في خطاب صادر لمسؤولي القوى العاملة بالمحافظة، إنه ذلك يأتي بناء على توجيهات صادرة من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بشآن فتح المنشات السياحية، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.