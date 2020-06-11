«الأدوات المنزلية» تنعى محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق

نعت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، الفقيد الدكتور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار الأسبق.وقالت الشعبة في بيانٍ لها: "كان رجل اقتصاد واستثمار من القلائل في مصر، وكان يجمع بين الدراسة العلمية والممارسة العملية"وتمنت الشعبة أن يتغمده الله في رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.