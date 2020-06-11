«الأدوات المنزلية» تنعى محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق
الخميس 11/يونيو/2020 - 06:15 م
دعاء أبو العزمطباعة
نعت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، الفقيد الدكتور محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار الأسبق.
وقالت الشعبة في بيانٍ لها: "كان رجل اقتصاد واستثمار من القلائل في مصر، وكان يجمع بين الدراسة العلمية والممارسة العملية"
وتمنت الشعبة أن يتغمده الله في رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وقالت الشعبة في بيانٍ لها: "كان رجل اقتصاد واستثمار من القلائل في مصر، وكان يجمع بين الدراسة العلمية والممارسة العملية"
وتمنت الشعبة أن يتغمده الله في رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.