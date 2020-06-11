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الخميس 11 يونيو 2020 الموافق 19 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

العالم الإسلامي والإمارات للإفتاء ينظمان مؤتمرًا حول «فقه الطوارئ»

الخميس 11/يونيو/2020 - 06:10 م
الدكتور محمد عبدالكريم
الدكتور محمد عبدالكريم العيسىالدكتور محمد عبدالكريم العيسى
أميرة العناني
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تعتزم رابطة العالم الإسلامي وهيئة علماء المسلمين، برئاسة معالي الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه عقد مؤتمر "افتراضي" دولي حول "فقه الطوارئ" وذلك بداية الشهر المقبل.

وسيعمل المؤتمر على تقديم التأصيل الشرعي لفقهِ الطوارئ، وتبين الأسس والقواعد التي يقوم عليها والخروجُ بقراراتٍ وتوصياتٍ في المجالات التي أثّرت فيها الجائحة من مُعتقداتٍ وعباداتٍ ومُعاملات.

وسيدعى إلى هذا المؤتمر نخبة من المفتيين والعلماء والخبراء المختصين من جميع أنحاء العالم.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في هذه الفترة من الزّمن التى شهدت وتشهد البشرية فيها أزمةً عالميّةً غير مسبوقةٍ جرّاء تفشّي وباء فايروس كورونا المستجدّ الذي انتشر خطره وظهر أثره على النّاس في صحتهم وسقمهم وفي تعطّل أمور حياتهم ومعاشهم وعبادتهم وهو ما يستلزم أن يبحث العلماء ويتذاكروا في موضوع (فقه الطوارئ) ويجتهدوا في توضيح الرأي الشّرعي في المجالات التي تأثرت بهذا الوباء.

وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي قد اجتمع يوم أمس الأربعاء لإطلاق التحضيرات لانعقاد المؤتمر، حيث تذاكر حول جملة من المحاور والمنطلقات المدرجة في مشروع جدول الأعمال المقترح في المؤتمر وقد ثمّن المجلس الشراكة مع رابطة العالم الاسلامي وهيئة علماء المسلمين برئاسة معالي الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى.

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