تعافي 9 حالات وخروجهم من «عزل الغربية»

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تعافي 9 حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بكفر الزيات بعد تماثلهم للشفاء، وتحول نتيجة العينة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن الفريق الطبي بمستشفى عزل كفر الزيات، بقيادة الدكتور أحد البرعي، أجرى اتفاقًا مع كافة المرضي علي العودة لبنك الدم الإقليمي الموجود بمنطقة سيجر بطنطا، بعد إنتهاء المددة المحددة من اجل التبرع بالبلازما لمساعدة مرضى آخرين، وأن جميع المتعافين مرحّبين وينتظرون مرور فترة النقاهة والتعافي، مؤكدًا أن الطاقم الطبي والمرضي أسرة واحدة التعامل بينهم من هذا المنطلق، مضيفًا أن جميع الحالات المحجوزة بكفر الزيات مستقرة.ودعا وكيل صحة الغربية لاتخاذ مزيد من الحرص والحذر وتطبيق التباعد الاجتماعي، إضافة إلى اتخاذ جميع وسائل واحتياطات السلامة العامة للوقاية من الفيروس.على￼￼ صعيد متصل، خصصت إدارة مستشفى سمنود دور بمبنى المستشفى القديم وجهزته ليكون "عزل" لاستقبال المصابين من الفيروس التاجي، إضافة إلى أنه جاري تجهيز وحدة عناية مركزة لحالات الإصابة بـ«كوفيد -19».وقال مدير المستشفى إن وحدة العناية تتكون من 5 آسرّة للعناية بها جهازين للتنفس الصناعي، 2 سرنج بامب، 5 مونيتور، وجهاز صدمات وعربة بها عقار للطوارئ، إضافة إلى مناظير حنجرية، وجاري الانتهاء من تجهيز وحدة العناية ليكون دور العزل مكون من جزء خاص لحالات الإيجابي.وأضاف أنه تم تجهيز غرف خاصة لحالات الاشتباه، وجزء لحالات الاشتباه الإيجابي، وتجهيز دور العزل خاضع لسياسات ومعاييرالجودة ومكافحة العدوى ليكون مكون من 19 سريرًا لحالات الاشتباه والإيجابي إضافة إلى 7 أسرّة حديثة لحالات الإيجابي، ليصبح إجمالي الأسرّة 26 سريرًا لحالات الاشتباه والإيجابي، إضافة إلى 5 أسرة بوحدة العناية.