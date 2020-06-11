وفاة رجل أعمال متأثرًا بإصابته بكورونا فى الإسماعيلية

غيّب فيروس كورونا، الخميس، فتحي خلبوصة، أحد كبار رجال الأعمال بمركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية متأثرًا بإصابته بـ«كوفيد- 19» داخل مستشفى عزل أبوخليفة، المخصصة لعلاج مصابي الوباء القاتل.وكشفت أطباء مستشفى عزل أبوخليفة عن أن رجل الأعمال وصل المستشفى وحالته غير مستقرة وضع على إثرها في العناية المركزة ولم تتحسن حالته، مؤكدين أن خلبوصة خضع للحقن بجرعتين من بلازما المتعافين مع الفنانة رجاء الجداوي المحجوزة في العناية المركزة بالمستشفى إثر إصابتها بالفيروس التاجي وهما أول حالتين يتم حقنهما ببلازما المتعافين في مستشفى العزل.