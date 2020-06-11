مراجعة مهمة لطلاب الصف الثالث الثانوي في مادة الفيزياء

يقدم لكم «الدستور» مراجعة مهمة لطلاب الصف الثالث الثانوي 2020 بمادة الفيزياء، حيث تفصلنا أيام قليلة عن امتحانات الثانوية العامة 2020، والتى تبدأ يوم 21 يونيو المقبل.وإيمانًا من موقع "الدستور" بمصلحة طلاب الثانوية العامة 2020 ومساعدتهم فى حل أكبر أسئلة متوقعة من الامتحانات، نقدم لكم مراجعات نهائية بالإضافة إلى مراجعة ليلة الامتحان فى كل مواد الصف الثالث الثانوي.وتأتي مراجعة مادة الفيزياء تحت إشراف علاء حمزة أستاذ مادة الفيزياء بمدرسة السعيدية الثانوية.وقال علاء حمزة لـ"الدستور" إن هذه المراجعة تحتوى على أسئلة وإجابات من خلال بوكليت، مؤكدًا أن الامتحان لن يخرج عن هذه المراجعة ونصح طلاب الثانوية العامة بالمذاكرة جيدًا وعدم التوتر أو القلق.