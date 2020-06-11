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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس حي الأسمرات: المشروع وفر 18 ألف وحدة لنقل الأهالي من العشوائيات

الخميس 11/يونيو/2020 - 05:07 م
حسن غندور، رئيس حي
حسن غندور، رئيس حي الأسمرات
رباب الأهواني
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قال حسن غندور، رئيس حي الأسمرات، إن مشروع الأسمرات من أعظم مشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وساهم في توفير 18 ألف و300 وحدة لنقل الأهالي من 7 مناطق عشوائية لمدينة آمنة وبها كافة الخدمات منذ أول يوم لنقلهم.

وأضاف "غندور"، خلال حواره مع مراسلة فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن المواطنين يتسلمون الوحدات مفروشة بالكامل عبارة عن غرفة نوم وغرفة أطفال وسفرة وأنتريه وجميع الأجهزة الكهربائية، والمواطن ينتقل بحقيبة ملابسه فقط.

وأوضح رئيس حي الأسمرات، أنه تم نقل 13 ألف و2 أسرة، وسيتم الانتهاء من نقل الـ 18 ألف و300 أسرة بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن هناك 2 مركز طبي، و3 مدارس.

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أمس الأربعاء حي الأسمرات؛ وخلال الزيارة تفقدت أعمال الإنشاء بمركز خدمات الأسرة والطفولة بمنطقة الأسمرات والذي يتم العمل على الانتهاء من أعمال الإنشاء فيه ٣٠ يونيو الجاري، ليقدم عددًا من الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة لسكان حي الأسمرات، بتكلفة ٧٦ مليون جنيه.

وقالت القباج إن العمل يتم على قدم وساق للانتهاء من أعمال الإنشاء هذا الشهر؛ حيث كان من المفترض الانتهاء قبل هذه المدة لولا تداعيات مواجهة فيروس كورونا.

وأضافت القباج أن المبنى يقام على مساحة ٥٠٠٠ متر، ويتكون المركز من ٣ طوابق ويحتوي على معارض للأسر المنتجة وخدماتها ومركز تنمية مهارات الطفل العامل ومركز الاستشارات الأسرية ومركزا لخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ومركزًا للمرأة المعنقة و٣ دور مناسبات ومركزًا للتدريب.

وتفقدت القباج خلال جولتها إحدى حضانات التي أنشأتها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية خير وبركة ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة.

وكانت الوزارة قد خصصت ميزانية لأنشاء ٨ حضانات تم افتتاح ٦ منهم الخدمة لأكثر من ١٣٠٠ طفل، وجاري العمل آخر حضانتين.

واستمعت الوزيرة لشرح حول الخدمات التي تقدمها الحضانات لسكان الأسمرات ووجهت بزيادة أعداد الحضانات بحي الأسمرات لسد العجز.

وانتقلت بعد ذلك إحدى الوحدات التي قامت الوزارة بتأثيثها ضمن مشروع ضمن مشروع تأثيث وحدات المدن الجديدة لنقل سكان المناطق الخطرة؛ حيث جهزت الوزارة خلال الفترة الماضية ٧٣٠٠ وحدة بتكلفة وصلت إلى ٢٥٠ مليون جنيه، وهي إجمالي عدد الوحدات بمشروع "الأسمرات ٣".

رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال جولتها عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي على رأسهم محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، ومحمد السيد مدير مديرية القاهرة، ومحمد موسى معاون الوزيرة لخدمة للمواطنين ورئيس القطاع التكافلي ببنك ناصر الاجتماعي والمهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات.

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